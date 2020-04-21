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Сегодня большая часть всех новостей интернета связана с коронавирусом и последствиями, которые он нанёс мировой экономике и всем людям в частности. Интернет-сообщество безуспешно пытается найти виновника во всём происходящем, но иногда в сети проскальзывают абсолютно глупые и нереальные теории. Так, одна из них обвиняет в создании коронавируса основателя Microsoft Билла Гейтса.

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В причастности Билла Гейтса к COVID-19 пользователи Facebook упоминали в более чем 16 000 постов. ТОП-10 самых популярных видео про "великую теорию заговора" и основателя Microsoft набирают огромные просмотры (полмиллиона на каждом), чем заставляют верить в настоящее безумие. Основой всем этим слухам стало выступление Гейтса во время мероприятия TED в 2015 году, когда он заявил, что самую большую угрозу населению земли нанесут не войны, а глобальная пандемия.

С того времени ролик собрал примерно 27 миллионов просмотров и 90 тысяч комментариев. К продвижению данной теории мигом подключилось телевидение и другие социальные сети, но подавляющее большинство пользователей всё равно не верит в это, и правильно делает.

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