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Позавчера на нашем сайте опубликовали официальное мнение новостного редактора портала Kotaku Джейсона Шрайера, который заявил, что к нему попала информация о продолжении легендарной GTA. По его словам, игру начали разрабатывать совсем недавно и сейчас она находится на самой ранней стадии, но сегодня известный многим инсайдер по играм Rockstar с ником Tez2 рассказал совершенно другие факты.

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Мистер Шрайер поделился мнением, что компания-разработчик вовсе не спешит выпускать продолжение культовой игры. Слова же инсайдера Tez2 полностью противоречат всему оглашенному Шрайером. В своём аккаунте в Twitter он поделился собственными добытыми данными, которые дают понять, что долгожданная следующая часть GTA не готова на все сто, но 50% пути по её разработке уже пройдено.

Также инсайдер отметил, что игру создают примерно по тому же плану, как и Red Dead Redemption 2 (разработка началась почти сразу же после выхода первой части). Скорее всего, ждать скорого релиза Grand Theft Auto VI не стоит, но самые первые этапы разработки она уже точно прошла. Очень скоро для неё начнут записывать реплики персонажей. Несомненно, оба героя сегодняшней новости связаны с серией GTA и хорошо в ней разбираются, но кому из них верить – неизвестно.