Портал Kotaku, а именно — его новостной редактор Джейсон Шрайер — вновь становится источником информации о положении дел в игровой индустрии. На этот раз Шрайер держал в прицеле Rockstar Games и, пообщавшись с пятнадцатью представителями студии, предоставил относительно крупный отчёт.

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Источник изображения: Grand Theft Auto V.

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Главным пунктом в отчёте стала информация о новой части серии Grand Theft Auto. Как удалось выяснить Шрайеру, разработка игры началась относительно недавно, и на релизе она будет «умеренной» в плане размеров. В целом по масштабам новинка уступит предыдущим крупным проектам Rockstar, но студия планирует расширять её посредством будущих обновлений и дополнений.

Остальная часть отчёта Kotaku касалась ситуации с условиями труда в Rockstar. Как выяснили журналисты, за последние полтора года в компании многое изменилось к лучшему: у сотрудников появились гибкие графики, а компания старается максимально избегать так называемых кранчей (сверхурочной работы). Руководители, поощрявшие кранчи, были уволены, и им на смену пришли заботливые менеджеры, ставящие здоровье сотрудников во главу угла.