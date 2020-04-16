Продажи PlayStation 5 начнутся в ограниченном количестве из-за пандемии
В 2013 году, когда консоль PS4 начали продавать, на реализацию было выставлено около 8 миллионов копий. По сообщениям источника, долгожданная приставка нового поколения PlayStation 5 не получит такого большого стартового тиража. До конца следующего года Sony соберёт только 5 миллионов устройств. На это сильно повлияла пандемия COVID-19, которая также заставила компанию второпях показать новенький геймпад DualSense, не строя вокруг него лишних интриг и домыслов.
рекламаКонечно, когда работа всех производств будет восстановлена, Sony возобновит большой темп поставок, но случится это точно не раньше 2021, а возможно и начала 2022 года. Сборка первых моделей начнётся в середине июня. Средняя цена на неё варьируется от 500 до 700 долларов, но так как мы имеем дело с Sony, то не стоит удивляться более высокой стоимости.
Источник отмечает, что компании скорее всего придётся продавать PlayStation 5 себе в убыток, возвращая потери с помощью двух прибыльных сервисов: PS Now и PS Plus. Кроме этого, цену на предыдущие модели PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro сильно снизят, дав шанс абсолютно всем пользователям не только поиграть в популярные игры, но и получить доступ к стриминговым сервисам и многим фильмам.
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