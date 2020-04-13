Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
Уже много раз в сети писали про VR-игру Half-Life: Alyx, которая перевела виртуальную реальность на совершенно новый уровень, можно даже сказать, подняла её с колен, показав все преимущества и некоторые недостатки данного режима. С играми такого масштаба часто проделывают всевозможные эксперименты. Так, недавно команде энтузиастов захотелось портировать новинку в Minecraft, и им это удалось.
рекламаПредоставленное ниже видео показывает, как выглядит Half-Life: Alyx в классической песочнице Minecraft. В ролике очень реалистично созданы все текстуры и "красота" города Сити 17. Также встроены некоторые NPC, которые способны общаться с главным героем в текстовом чате. Несмотря на кубический дизайн, как мы могли убедиться ранее, Minecraft имеет удивительное свойство чётко отображать реальные или вымышленные города, пейзажи и прочие элементы, практически не искажая их первозданного вида с помощью разнообразия строительных материалов.
Несмотря на масштабность проекта, создавали его всего лишь два человека. На данный момент они перенесли в Minecraft лишь некоторую часть Half-Life: Alyx, но в будущем планируют полностью завершить первую главу, и, конечно, поделиться ею с фанатами. Как скоро это случится – неизвестно, но из-за карантинного режима разработка точно ускорится.
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