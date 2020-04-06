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RPG-мод по «Гарри Поттеру» для Minecraft добрался до релиза

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Созданный английской писательницей Джоан Роулинг мир Гарри Поттера попутно породил не только серию фильмов и видеоигр по мотивам, но и огромное количество пользовательских модификаций для других игр. Полноценному релизу такой крупной модификации, созданной группой энтузиастов под названием Floo Network для Minecraft, и посвящена данная заметка. Кстати, если кому вдруг интересно, то Floo Network — это оригинальное название сети летучего пороха, которой волшебники мира Гарри Поттера пользуются для мгновенного перемещения между соответствующими порталами.

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Вместе с выпуском модификации авторы выложили и специальный видеоролик, в котором можно полюбоваться «кубическими» видами Хогвартса, его окрестностей, магических кабинетов, волшебной деревушки и других известных локаций.

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Важно помнить, что перед нами не просто воспроизведение локаций из «Гарри Поттера», а функционирующий ролевой мод, в котором нам в роли учеников Хогвартса необходимо посещать волшебные занятия, колдовать заклинания и многое другое. Чтобы воплотить проект в жизнь, энтузиасты трудились на протяжении более четырёх лет.

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