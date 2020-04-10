Локализация для Cyberpunk 2077 может не выйти до релиза игры
Вчера на нашем сайте сообщали, что долгожданная игра Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt должна получить как минимум два дополнения (так же как и Ведьмак 3). Сейчас её разработка уже почти закончилась, о чём свидетельствуют многие факторы, например, возрастной рейтинг, но остались и маленькие недоразумения, которые, конечно, не повлияют на перенос игры, но могут немного изменить игровой процесс.
рекламаПо сообщениям старшего вице-президента по вопросам бизнеса Михаила Новаковского, пандемия коронавируса и очень быстрое его распространение повлекло за собой переход многих сотрудников к работе на дому, вместе с этим закрылись студии звукозаписи. Из-за этого работа над локализацией игры на время приостановлена.
Скорее всего, завершить озвучку Cyberpunk 2077 и окончательную разработку игры так и не удастся до её релиза, но разработчики обещают, что они обязательно выпустят недостающую локализацию в первом патче в день официального выхода. В студии не переживают насчёт этого, объясняя тем, что всегда какие-то момента остаются под конец. После того, как игру выпустят, пользователи просто скачают нужный файл озвучки с недостающими записями. Михаил Новаковский также отметил, что этот маленький недочёт является последним препятствием к релизу.
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