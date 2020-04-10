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Вчера на нашем сайте сообщали, что долгожданная игра Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt должна получить как минимум два дополнения (так же как и Ведьмак 3). Сейчас её разработка уже почти закончилась, о чём свидетельствуют многие факторы, например, возрастной рейтинг, но остались и маленькие недоразумения, которые, конечно, не повлияют на перенос игры, но могут немного изменить игровой процесс.

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По сообщениям старшего вице-президента по вопросам бизнеса Михаила Новаковского, пандемия коронавируса и очень быстрое его распространение повлекло за собой переход многих сотрудников к работе на дому, вместе с этим закрылись студии звукозаписи. Из-за этого работа над локализацией игры на время приостановлена.

Скорее всего, завершить озвучку Cyberpunk 2077 и окончательную разработку игры так и не удастся до её релиза, но разработчики обещают, что они обязательно выпустят недостающую локализацию в первом патче в день официального выхода. В студии не переживают насчёт этого, объясняя тем, что всегда какие-то момента остаются под конец. После того, как игру выпустят, пользователи просто скачают нужный файл озвучки с недостающими записями. Михаил Новаковский также отметил, что этот маленький недочёт является последним препятствием к релизу.