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За годы жизни популярный среди молодёжи конструктор Minecraft получил огромное количество разных модов, большинство из которых нацелены на игровой процесс, а не на улучшение знаменитой "квадратной" графики. Какими бы интересными не оказались эти моды, ни один из них не сравнится красотой с модификацией от автора канала Digital Dreams.

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В своём видео он намекнул разработчикам, как должны выглядеть текстуры в 4К-разрешении и, конечно, внедрил в систему Minecraft поддержку трассировки лучей с помощью шейдера от Sonic Ether. Видео ниже показывает, что никогда не стоит разочаровываться в Minecraft, ведь несколько небольших изменений демонстрируют игру с совсем новой, неизвестной никому стороны.

Не стоит надеяться, что с добавлением трассировки лучей Minecraft перестанет быть квадратным, это не так. Привычные нам пейзажи гор, песка, лавы и других частей мира остались нетронутыми, разве что теперь на них действительно приятно смотреть. Также над трассировкой лучей в игре сейчас работает NVIDIA. Недавно она представила первые скриншоты из игры, значит в скором времени все пользователи с видеокартами 20-й серии смогут насладиться конструктором в 60 fps. Точное время релиза не указано.