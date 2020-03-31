NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
Официальная поддержка трассировки лучей в песочнице Minecraft была заявлена ещё в конце лета прошлого года, но широкому кругу пользователей облагороженная версия игры пока недоступна. К счастью, это изменится уже «скоро», о чём в своём блоге недавно сообщила NVIDIA.
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Вместе с тем компания опубликовала несколько скриншотов-сравнений «On/Off». Обычно в играх разницу с трассировкой лучей и без неё приходится выискивать, что называется, «с лупой», но конкретно в Minecraft объём изменений не нуждается в комментариях.
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