Учитель осуществляет дистанционную проверку знаний школьников, играя с ними в PUBG, Fortnite, Dota, CS:GO и вручает призы
На прошлой неделе на нашем сайте сообщали, что креативный преподаватель математики провёл свой урок геометрии в новой Half-Life Alyx с помощью стекла и маркеров. В связи с тем, что в России начали сильнее вводить карантинные меры, учебный процесс школьников сильно пострадал. Дистанционное обучение не так эффективно, как хотелось бы, поэтому преподаватели идут на крайние меры.
рекламаОдин из самых интересных способов обучения для школьников использовал московский учитель Николай Пронев. Недавно он создал целый проект онлайн обучения под названием "Контрольные игры", который позволит всем школьникам от 5 до 11 класса поучаствовать в интересных заданиях, одновременно играя в любимые онлайн-игры, такие как: Dota 2, Fortnite, CS:GO, World of Tanks и PUBG.
Обучающе-игровой процесс происходит в прямом эфире посредством связи Discord. Учитель вместе со своими учениками играет в самые популярные игры, а через каждые три минуты задаёт вопрос по теме. Если ученик отвечает правильно, то он получает на свой счёт 50 рублей. При выигрыше его команды в конце игры, он может забрать приз себе. Таким образом, учитель вовлекает в учебный процесс не только отличников, но и детей не с самой лучшей успеваемостью, показывая им, что науки бывают не только скучными, но ещё и интересными. Поучаствовать в проекте может каждый желающий школьник.
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