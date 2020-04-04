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На прошлой неделе на нашем сайте сообщали, что креативный преподаватель математики провёл свой урок геометрии в новой Half-Life Alyx с помощью стекла и маркеров. В связи с тем, что в России начали сильнее вводить карантинные меры, учебный процесс школьников сильно пострадал. Дистанционное обучение не так эффективно, как хотелось бы, поэтому преподаватели идут на крайние меры.

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Один из самых интересных способов обучения для школьников использовал московский учитель Николай Пронев. Недавно он создал целый проект онлайн обучения под названием "Контрольные игры", который позволит всем школьникам от 5 до 11 класса поучаствовать в интересных заданиях, одновременно играя в любимые онлайн-игры, такие как: Dota 2, Fortnite, CS:GO, World of Tanks и PUBG.

Обучающе-игровой процесс происходит в прямом эфире посредством связи Discord. Учитель вместе со своими учениками играет в самые популярные игры, а через каждые три минуты задаёт вопрос по теме. Если ученик отвечает правильно, то он получает на свой счёт 50 рублей. При выигрыше его команды в конце игры, он может забрать приз себе. Таким образом, учитель вовлекает в учебный процесс не только отличников, но и детей не с самой лучшей успеваемостью, показывая им, что науки бывают не только скучными, но ещё и интересными. Поучаствовать в проекте может каждый желающий школьник.