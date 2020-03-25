Счастливчики, которым довелось вживую пройти Half-Life Alyx, обнаружили в одной из игровых локаций стекло с лежащими неподалёку цветными маркерами. Выяснилось, что маркерами можно пользоваться и рисовать на стекле всё, что душе угодно: от слов из трёх букв до математических формул.

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Воспользоваться столь прекрасной возможностью решил Чарльз Кумбер, учитель геометрии из американского города Сан-Диего. Поскольку сейчас карантин, Кумбер решил проявить креативность и провести свой урок прямо «внутри» Half-Life Alyx, транслируя процесс своим ученикам. Результат — в видео ниже.

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