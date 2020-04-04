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Как известно, Microsoft официально рекомендует для 32-разрядной версии Windows 10 как минимум 1 Гб оперативной памяти, чтобы все системные приложения загружались с достаточной скоростью и не было никаких проблем с синим экраном, который является очень частой проблемой. Сегодня пользователю Twitter с ником 0xN0ri удалось запустить систему с гораздо меньшим количеством операционной памяти.

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С каждым разом уменьшая и уменьшая количество необходимой выделенной памяти для Windows 10, энтузиаст наконец дошел до невозможной цифры в 192 МБ, но оказалось, что нет ничего невозможного. Система загрузилась, эксперимент удался. При выполнении использовалось ноябрьское обновление 1909 и процессор фирмы ARM. Никаких других данных комплектации компьютера пользователь не упомянул, но и этого хватило, чтобы вызвать восторг на лицах подписчиков.

По просьбе некоторых особо заинтересованных почитателей творчества 0xN0ri, на достигнутом он естественно не остановился и продолжил уменьшать мегабайты, дойдя в конечном итоге до 128 МБ. В этот момент система выключилась и показала классический синий экран. Минимальным количеством памяти оказалось 140 МБ. При них ОС функционировала, а вот запустить пользовательский интерфейс для входа не удавалось.

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