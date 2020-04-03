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По сообщениям источника, китайская компания Xiaomi очень скоро представит новые премиальные аккумуляторы, рекламное изображение которых уже появилось в интернете. На данный момент все актуальные продукты из модельного ряда Xiaomi могут поддерживать мощность зарядки в 10 Вт, но лишь немногие из них способны доходить до 20 Вт. Показанные внешние аккумуляторы будут заряжать устройства от USB-C в разы быстрее. Максимальная мощность составит 65 Вт.

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Ещё одним дополнением станет функция беспроводной зарядки со скоростью 30 Вт. Кроме прочего, корпус аккумуляторов будет выполнен не из обычного металла, а из керамики. Вторая версия устройства получит кожаный корпус. На рекламной картинке говорится, что гаджеты прекрасно подходят для подзарядки как Xiaomi Mi 10 Pro, так и других смартфонов компании.

Цены на новые портативные аккумуляторы, по словам источника, будут колебаться в размере от 49 долларов (кожаный вариант) до 56 долларов (керамический вариант). Скорее всего, первым днём продаж станет 9 апреля, но возможно, дату перенесут из-за карантина.

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