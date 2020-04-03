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Часто на просторах интернета встречаются заядлые геймеры, которым надоело проходить игры на самых высоких уровнях сложности. Нередко в своём арсенале они имеют нестандартные решения, например гитару. Сегодня мы расскажем про фаната DOOM Eternal, прошедшего кровавую стрелялку без рук, но не потому что так хотелось, а из-за того, что это было единственным возможным выходом.

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Опубликованная недавно запись на Facebook показывает, как геймер по имени Кори Макки, лишенный одной руки, не стал отчаиваться из-за того, что не может поиграть в долгожданное продолжении серии Doom, а начал искать альтернативные выходы. Одним из них стала игра с помощью ног на Xbox Adaptive Controller и маленькое содействие второй руки, которой он водил по геймпаду.

Несмотря на свою проблему, игроку удалось полностью завершить игру на уровне сложности «Сделай мне больно», то есть не самом лёгком, для новичков, а на очень даже хардкорном. Конечно, до уровня "кошмар" геймеру ещё далеко, но это достижение тоже немало значит для фаната. Своё уважение в ответ игроку уже выразил креативный директор DOOM Eternal Хьюго Мартин.