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Denuvo снова прогибается – на этот раз от рук неизвестного хакера пострадала Assassin’s Creed: Odyssey

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В середине февраля мы сообщали, что неизвестный никому хакер бросил вызов популярной системе шифрования данных под названием Denuvo, обещая взломать все защищённые ей игры. Спустя некоторое время он сдержал слово и взломал пять новых игр, но на этом не остановился. Вчера он выставил в своём блоге на портале Reddit новую запись с "кряком" Assassin’s Creed: Odyssey и большое DLC для неё, которое так ждали многочисленные поклонники.

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23 часа назад на его странице появилась последняя часть игры из большой серии Assassin’s Creed, состоящей из 11 игр. Неизменно следуя своим словам, до сих пор неизвестный пират также не оставил в стороне и понравившееся фанатам дополнение к игре под названием The Fate of Atlantis, выбирать которое ему пришлось не самому, а руководствуясь желанием подписчиков.

Во вчерашнем сообщении, в отличие от прошлого, никакого опроса с выбором следующей игры, которую предстоит взломать хакеру, не было. Скорее всего, предстоящие игры будут избраны лично самим пиратом. На данный момент он "крякнул" уже 6 представителей защиты Denuvo. Сейчас отлично видно, что завершение пиратской карьеры дерзкого анонима произойдёт не скоро, но игр с Denuvo ещё очень много. А как вы думаете, сколько игр ещё взломает хакер, и взломает ли вообще?Источник.

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