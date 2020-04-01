Death Stranding, Borderland 3 и ещё четыре популярные игры раздают почти бесплатно для PlayStation
Совсем недавно в магазине приложений PS Store завершилась мартовская распродажа игр, а уже сегодня была запущена ещё одна. Скидки на приведённые ниже игры составляют от 47% до 60%. В общей сложности в акции приняли участие около 300 игр, но мы выбрали для вас самые известные и популярные.
рекламаНачнём с известного всем симулятора курьера Death Stranding, разработанного гениальным, по мнению многих фанатов, геймдизайнером Хидэо Кодзимой. 2 июня выход её планируется на ПК, а пока что она доступна в PS Store со скидкой в 48%. Стоимость на данный момент составляет 2300 рублей.
Неплохая скидка в размере 55% действует на шутер от первого лица Borderlands 3, игровой процесс которого проходит на пяти планетах. Перемещаться от одной к другой можно будет на космическом корабле Убежище-3. Полная стоимость игры со скидкой сегодня составляет 1799 рублей.
рекламаNeed for Speed Heat
Классические аркадные гонки от Electronic Arts доступны по самой низкой цене для владельцев PlayStation – 1999 рублей со скидкой в 55%.
Devil May Cry 5
Пятая игра в серии Devil May Cry и шестая часть франшизы доступна по цене в 1199 рублей. Любители уничтожать демонов быстрыми, сильными и элегантными движениями меча смогут забрать игру с такой же самой скидкой, как и у прошлых трёх вариантов – 55%.
Не забыли разработчики и про поклонников вселенной звёздных воинов, предоставив им Star Wars Jedi: Fallen Order всего лишь за 2299 рублей со скидкой 48%. Увлекательный сюжет про юного джедая, скрывающегося от новой Галактической империи на небольшой утилизационной планете Бракка, обеспечен.
рекламаЗаключительной игрой в нашем списке становится FIFA 20. Как видно из истории и миллионов проведённых матчей, футбол никогда не потеряет своей актуальности, поэтому 27-ой по счёту симулятор отдают всем желающим за 1800 рублей. Скидка на него составляет 60%.
Как мы уже говорили, акции действуют на большое количество игр, полный список вы можете посмотреть в источнике.
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