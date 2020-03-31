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Вот уже много лет активно идёт борьба между владельцами персональных компьютеров, предпочитающих клавиатуру и мышь, и геймерами с консолями, считающими, что геймпад – это самое удобное устройство для игры. Недавний случай, произошедший с игрой Jedi Academy по вселенной Star Wars, наверняка в очередной раз показал превосходство "ПК-бояр".

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История столкновения двух сторон началась, когда игроки на ПК "прорвались" в онлайн-версию консольной Jedi Academy и устроили там самое настоящее побоище, имея за спиной игровой опыт более 10 лет и, к тому же, более скоростную игровую мышь, с помощью которой им удавалось в момент наводить прицел на врагов и уничтожать их, не давай тем шанса на победу.

Несколько дней назад Jedi Academy неожиданно вышла для Switch и PS4, но оказалось, что разработчиками была допущена большая ошибка – они случайно наделили игру кросс-платформенным мультиплеером. Используя баг, ПК-игроки сразу же вошли на сервер к новичкам, показав им настоящее мастерство владения световым мечом. Естественно, владельцы приставок немедленно начали выражать своё возмущение происходящим. Возможно, разработчики скоро исправят ситуацию, но по их недавнему ироничному заявлению в Twitter это вряд ли произойдёт. Посмотреть ролик на twitch можно по этой ссылке.