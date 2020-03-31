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Много лет подряд Всемирная Организация Здоровья предостерегала людей, что чрезмерное использование компьютера может привести к многочисленным заболеваниям, психическим расстройствам и значительном ухудшении зрения, а уже сегодня она выдвигает гейминг, как одно из средств в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил представитель США в ВОЗ Рэй Чемберз.

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Во время своего выступления он заявил, что современные игры и так имеют достаточную степень увлекательности, чтобы заставить некоторых игроков не покидать кресла, но сейчас, когда по миру ходит вирус, они должны стараться ещё больше. Обращаясь ко всем издателям игр, мистер Чемберз попросил их привлекать геймеров тщательнее, ведь компьютерные игры, приставки и даже мобильные телефоны способны заставить пользователей проводить большую часть времени дома, не выходя на улицу.

По словам представителя Америки в ВОЗ, у игровой индустрии есть огромный потенциал, который они могут использовать для убеждения в необходимости самоизоляции и соблюдения гигиены. Специально для этого сама ВОЗ уже запустила хэштэг #PlayApartTogether во всех популярных соцсетях, единственной целью которого является популяризация игр.