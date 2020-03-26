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Недавно президент России Владимир Путин официально принял закон, в связи с которым следующая неделя объявляется нерабочей из-за пандемии коронавируса. Как и положено, всё население страны не должно работать, но оказалось, что некоторые компании считают совершенно по-другому. Например, отечественная корпорация «Яндекс». Вчера вечером её управляющий директор Тигран Худавердян отправил всем сотрудникам письма с разъяснениями по поводу сложившейся ситуации.

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В них он назвал свою компанию "градообразующим предприятием" и заявил, что ей просто нельзя останавливать работу. Всем сотрудникам предложили продолжать работать, подчёркивая, что это не приказ от начальства, а их собственное желание. Лично принуждать, конечно же, никого не собираются.

Также в письме сказано, что «Яндекс» – это доставка жизненно важных товаров, агрегатор нужной людям информации, дешевое и безопасное такси и даже фильмы по вечерам. Компания обязательно должна работать, вопреки карантину и вирусам. Подвёл итог мистер Худавердян словами "Я и мои подчиненные — остаемся". Некоторые подразделения "Яндекса" скорее всего смогут работать удалённо, но другие, которые занимаются обработкой важной информации, не смогут себе позволить такой роскоши, ведь все важные ключи доступа и пароли на корпоративных компьютерах не дадут сотрудникам на руки. Это может фатально закончиться для компании.