Intel Core i9-10880H показался в тестах 3DMark
Уже очень скоро должны выйти новые процессоры Intel Core i9-10880H, которым придется вести жестокую конкурентную борьбу с Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H. На данный момент Intel не раскрывает официальной информации про грядущие чипы, но за них это сделал пользователь Twitter с ником @_rogame. Он обнаружил их в популярной базе данных 3DMark, вместе с раскрытыми результатами тестов.
рекламаПо имеющимся сейчас данным можно сказать, что Intel Core i9-10880H будет иметь 8 ядер и 16 потоков, ровно как и у его предшественника в лице Core i9-9880H. Ожидается, что он сохранит те же 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Минимальная тактовая частота чипа составит 2.3 ГГц, столько же было и у прошлого i9-9980Н, а максимально разогнанная не сможет превышать 5 ГГц.
Скорее всего, процессор будет работать в пределах 45-50 Вт, так как является частью менее "горячей" серии H. Возможно также, что в этом году Intel поступит так же как и в прошлом: через некоторое время выпустит более продвинутую версию процессора - i9-10880HK, имеющую увеличенную тактовую частоту. В будущем чип должен стать популярным выбором для будущих высокопроизводительных игровых ноутбуков. Так ли это будет на самом деле – увидим уже очень скоро.
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