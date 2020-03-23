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Недавно проходило мероприятие Pwn2Own 2020, целью которого, как и всегда, являлось тестирование безопасности популярных операционных систем. Для этого на него приглашали всех желающих хакеров, имеющих "в рукаве" козырь против разработчиков популярных ОС. Самые большие призы достались за взлом операционной системы Apple MacOS и Windows 10 от Microsoft.

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Очень часто в интернете пишут, что в Windows 10 слишком много ошибок, которые полностью доступны для хакеров, но участник Pwn2Own 2020, взявшийся за операционную систему, решил не идти чужими путями, а использовать созданную им сами ошибку под названием "Use-after-free". Она позволила ему расширить системные привилегии в Windows и выиграть денежный приз в размере 40 000 долларов. Хакер, взломавший Apple эксплойтом, получил немного большую сумму – 70 000 долларов. Кроме этого, 30 000 долларов заплатили и взломщикам Ubuntu.

Всем компаниям, чьи операционные системы пострадали от рук хакеров, предоставили полный обзор на ошибки и эксплойты. Для того, чтобы "залатать найденные дыры", разработчикам дали всего 90 дней. Сразу же после этого ошибки будут раскрыты и выставлены в открытый доступ. В двух самых популярных мобильных ОС: Android и iOS внедрение эксплойтов ни к чему не привело, оставив систему в целости, однако, как из года в год показывает Pwn2Own, полностью защищённых операционных систем нет и вряд ли когда-то будет.