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В последние дни наиболее актуальной темой для обсуждения был анонс двух консолей следующего поколения. Большего всего внимания уделили архитектуре RDNA2. Изначально все считали, что она будет идентична как для новых процессоров Radeon, так и игровых приставок, но сегодня на сайте wccftech появилась информация, полностью опровергающая эту точку зрения.

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Как мы знаем, будущие чипы AMD Radeon будут использовать архитектуру RDNA2, которую также вставили и в ведущие приставки, назвав её «пользовательская RDNA2», вместо стандартного именования. По сообщениям источника, «пользовательская RDNA2» и обычная RDNA2 не могут быть одинаковыми. Они полностью отличаются друг от друга, но вот как, в источнике, к сожалению, не указано.

Также говорится, что разработчики консолей не хотят, чтобы геймеры путали «пользовательскую» версию архитектуры и ту, что будет скоро установлена в новые Radeon, в них она её реализуют гораздо качественнее, с несколько иными характеристиками. Возможно, что в приставки вмонтировали так называемую "лайт" версию архитектуры RDNA2, но эта информация никак официально не подтверждена. А как вы думаете, есть ли разница между архитектурами? Напишите в комментариях.

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