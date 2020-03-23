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В разные игры серии Fallout постоянно добавляют разные интересные нововведения: интеллектуальные ловушки для пользователей, различные загадки и отсылки к фильмам. Поклонники часто вставляют туда актуальные события, которые происходят в мире. Так, не стал исключением и коронавирус, который заставляет людей по всему миру сидеть дома. Вышедшая в 2010 году и выпущенная издателем Bethesda Softworks Fallout: New Vegas за годы жизни приобрела не один десяток модов.

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Недавно на просторах интернета появилась очередная модификация для игры, суть которой заключается во введении в постапокалиптический мир возможности подхватить популярный сегодня COVID-19, унёсший тысячи людей. Заразиться опасным вирусом в игре можно не разговаривая с NPC, как многие наверняка подумали, а всего лишь дотронувшись до предмета-переносчика болезни. Сколько именно в игре будет таких предметов - неизвестно.

Мод называется Immersive Coronavirus и, к сожалению, не даёт абсолютно никаких представлений о протекании болезни. При переноске предмета геймер увидит, что он заражен коронавирусом. Далее ничего не произойдёт, персонаж выживет и можно будет спокойно продолжить игру. Возможно, что в будущем мод усовершенствуют, добавив в него реальные последствия от COVID-19, но пока что ничего подобного нет. Загрузить данный мод можно по ссылке.

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