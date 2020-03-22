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Все знают, что включить в новой DOOM Eternal лучи Хуанга невозможно. Разработчики много раз пытались внедрить её в шутер задолго до выхода, однако все попытки абсолютно ничем не закончились, кроме того, что добавление функции решили отложить до лучших времён. Сегодня появилась информация, показывающая, что в игру всё-таки смогли ввести "трассировку".

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Удалось это благодаря шейдеру RayTraced Global Illumination, который вносит в игру невероятные улучшения: сильно усовершенствовано сглаживание теней, динамическое освещение, максимально реалистичное отражение и повышение общего качества видео. Несмотря на то, что у лучей Хуанга очень много поклонников, разработчик RayTraced Global Illumination заявляет, что при активной игре геймеры не будут замечать ощутимой разницы, так как DOOM Eternal обязательно предоставит активных противников, которые будут хотеть вас уничтожить, и постоянные взрывы, то и дело отвлекающие от обзора пространства вокруг.

По словам разработчика, игроки в миг забудут о качестве изображения, как только полностью окунутся в сюжет. Видео с включенным RayTraced вы можете посмотреть ниже. В нём показан 13-ти минутный отрывок из геймплея. Также можно воочию посмотреть на потрясающее видео с использованием трассировки лучей. Пока неизвестно, доступно ли будет установить функцию и самостоятельно опробовать её на своей версии игры.

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