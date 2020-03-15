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Уже несколько недель коронавирусу посвящают всё больше заголовков, он наносит сильный ущерб по многим корпорациям и различным сферам жизни, начиная от гейминга и заканчивая медициной. Совсем недавно пользователи нашего сайта уже писали о том, что самые популярные консоли современности Xbox Series X и PlayStation 5 скорее всего будут отложены до начала зимы текущего года, но новая информация говорит совсем о другом.

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В связи с большими проблемами поставок железа, следующее поколение Sony и Microsoft наверняка отложат аж до весны 2021 года, а возможно и лета. Об этом рассказала компания DFC Intelligence, которая занимается аналитикой крупных корпораций и предприятий.

AMD, поставляющая SoC для обоих консолей, недавно заявила, что определённые задержки наверняка будут, но не критические. Не принимать во внимание широкую популярность вируса в Северной Америке и Европе всё равно нельзя. DFC Intelligence по этому поводу поделилась таким мнением: если даже приставки начнут продавать, то их количество будет сильно ограничено, а значит, сильно поднимется стоимость, но скорее всего, фанаты не увидят их в 2020 году. Очень хорошей новостью в сложившейся ситуации она назвала тот факт, что потребительский спрос на консоли обязательно будет высок, как никогда раньше, значительно выше чем количество поставок. А как думаете вы, повлияет ли коронавирус на продажи консолей, или пандемия утихнет через пару недель, не оказав сильного вреда? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях.

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