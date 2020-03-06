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За последние месяцы из стриминговый платформы Twich ушли многие популярные блогеры, чьи эфиры смотрели тысячи людей. Естественно, не по своей воле, а из-за слишком тщательного ведения политики безопасности. Маты, ругательства, сексизм и подобные нарушения были ликвидированы, но сегодня случился ещё один забавный случай, который в очередной раз доказывает надменную заботу о пользователях.

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Один из самых популярных стримеров по Call of Duty Карл Ример во время ведения прямой трансляции направлял огнестрельное оружие в монитор со словами: "Давай, скажи, что у меня нет денег". Сделав это в очередной раз, он случайно нажал на курок заряженного пистолета, после чего тот выстрелил в стол, изрядно напугав публику. Реакция, последовавшая за выстрелом, была примерно такой: "Чёрт возьми, что за хрень! Клянусь богом, я опустошил магазин".

Сразу после этого его уволили из киберспортивной организации SoaR Gaming и выписали бан на Twich за неадекватное поведение на стриме. Конкретные сроки блокировки система поддержки не указала. Не став долго ждать, игрок извинился перед зрителями, заявив, что совершил ошибку и сожалеет о ней.