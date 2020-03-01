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AMD Ryzen 7 4800U показал впечатляющие результаты энергопотребления

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На март-апрель этого года намечен запуск продаж нового процессора AMD Ryzen 7 4800U, который получил 8 ядер, 16 потоков и максимальную тактовую частоту в 4.2 ГГц. Как оказалось, среди его достоинств есть не только огромная скорость, но и невероятно большая энергоэффективность. По данным источника, он сможет проработать как минимум 13-14 часов. 

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Такое большое время автономности совершенно неудивительно, ведь чип построен на самом современном 7-нм узле от TSMC. Если брать в сравнение Intel, то большая часть её мобильных процессоров основана на практически десятилетнем 14-нм техпроцессе. По данным скриншота, предоставленного китайским сайтом, можно сделать вывод, что в тестировщике производительности системы PCMark10 процессор смог активно работать целых 13 часов и 52 минуты. 

Результат такого плана конечно предсказуемый, но всё равно очень приятный и перспективный, а учитывая тот факт, что это не какое-то там "ведро", а 8-ядерный / 16-поточный APU, имеющий хорошую графику, то впечатляет ещё больше. В свою очередь, Intel Ice Lake, в которых установлено всего лишь 4 ядра, при тестировании выдают примерно такой же результат. Уже очень скоро появятся тесты с более высокой нагрузкой.
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