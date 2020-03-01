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Мы уже знаем, что в связи с вспышками коронавируса, компания Xiaomi перенесла обновление популярного смартфона Mi A3 на несколько недель, а то и больше. Так как главные офисы Xiaomi расположены в Китае, с большой долей вероятности обновления и для остальных моделей не придут в назначенные сроки.

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По словам одного из представителей индийского подразделения компании Сумита Сонала, в последнее время во всём мире, а особенно в Китае, всё чаще объявляют карантинный режим. Конечно, Xiaomi не стала исключением, отправив многих своих сотрудников в отпуск, опасаясь массового заражения. Данный отпуск пока что продлили, но никакой определённой даты его завершения не назвали. Подчеркнув, что для них безопасность сотрудников является наивысшим приоритетом, Сонал заявил, что компания делает всё возможное и невозможное для того, чтобы смартфоны быстро и без задержек получали апдейты.

До многочисленных вспышек заболеваний коронавирусом в планах у Xiaomi было обновить до самой новой версии Android 10 около двадцати моделей, но в скором времени этому никак не случиться. Несмотря на то, что коронавирус плавно уходит из Китая, переключаясь на Европу, многие компании всё ещё ждут полной его ликвидации, так что для пользователей смартфонов Xiaomi нет иного выхода, как ждать и надеяться на скорое восстановление технологической индустрии, серьёзно просевшей за последние недели.