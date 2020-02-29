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Новые колесики для Mac Pro стоимостью в $400 не имеют элементарных тормозов

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Все конечно слышали о новом фирменном компьютере Mac Pro, начальная стоимость которого многих удивила. В самой обыкновенной и ничуть не продвинутой комплектации за компьютер просят 5999 долларов США. Как решили в компании, большой цены на системный блок будет недостаточно и для комфортной работы ему обязательно потребуются колёсики. 

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Несмотря на то, что "фирменная тёрка" может вполне устойчиво размещаться на плоской поверхности, любителям "яблочной" техники непременно нужны будут всевозможные апгрейды, стоимость которых иногда просто шокирует. Одним из таких апгрейдов и стали подвижные колёса за $400. Наверняка основная их функция и так понятна, но самый интересный факт в том, что они не имеют тормозов, то есть, если вы поставите ваш Mac Pro на неровную поверхность, то он в буквальном смысле убежит от вас.

Как бы это смешно ни звучало, Apple действительно не оснастила колёса тормозом, посчитав это необязательным. Возможно, что тормоза испортили бы всю эстетику Apple, но как "метко" отметил пользователь Twitter, если вы поставите Mac Pro с колесами на стол, то через несколько минут он с грохотом упадёт на пол. 

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