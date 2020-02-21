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Вот уже второй месяц по всему миру бушует смертельный вирус COVID-19, который в обычном народе величают просто коронавирусом. Забравший уже более 2 130 человек, вирус продолжает распространяться и негативно влиять на мировые компании. Так, уже говорилось, что инфекция может значительно снизить выручку AMD, кроме этого, из-за него отменили выставку MWC 2020, такое происходит впервые за 33 года. Также, вчера на нашем сайте сообщалось, что главный участник PAX East - корпорация Sony Interactive Entertainment отказалась принимать в ней участие. Виной этому тоже вспышки коронавируса.

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Как оказалось, вирус несёт не только негативные последствия, но и позитивные. Одним из них можно назвать тот факт, что за последние недели игровая индустрия приобрела около 150 миллиардов долларов из-за того, что китайцы, живущие в мегаполисах, перешли на домашний-карантийный режим и не покидают своего места жительства. Сидя дома они ищут развлечение в других сферах. Одной из самых популярных и стал гейминг, получивший немалое финансирование.

Занимающаяся аналитикой компания AppAnnie поделилась интересной статистикой, в которой рассказывается, что только за последний месяц пользователи Китая скачали 22 миллиона приложений и игр. В процентах это около 45%, если брать за сравнение весь прошлый 2019 год. Общие доходы от игр в Китае составили 12%. Пока неизвестно, какое именно количество времени ещё будет продолжаться массовая покупка игр. если вы обладаете исключительной информацией по этому поводу, то поделитесь своим мнением в комментариях.