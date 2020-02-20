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Коронавирус подорвёт выручку AMD не менее чем на 10%

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На страницах ресурса Seeking Alpha один из постоянных авторов рубрики выражает своё недоумение по поводу легкомысленного отношения инвесторов к возможному влиянию вспышки коронавируса на финансовые результаты деятельности AMD в первом квартале. Между тем, компания на 25% зависит от китайского региона по выручке, и более чем на 30% с точки зрения поставщиков.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Тайваньские компании TSMC и UMC в этом контексте тоже учитываются в группе риска, поскольку их производственные мощности расположены не так далеко от континентального Китая. Опыт 2003 года, когда наблюдалась вспышка так называемого SARS, говорит о способности эпидемий сопоставимого масштаба сократить выручку AMD на 10%. Принято считать, что вспышка коронавируса повлияет на мировую экономику сильнее, чем SARS, поэтому и ущерб для AMD будет выражен сильнее. На динамике курса акций компании это ожидание пока никак не сказывается, что можно объяснить лишь преобладанием оптимистичных настроений среди инвесторов.

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Теги

amd аналитика финансы коронавирус
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