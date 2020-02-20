Коронавирус подорвёт выручку AMD не менее чем на 10%
На страницах ресурса Seeking Alpha один из постоянных авторов рубрики выражает своё недоумение по поводу легкомысленного отношения инвесторов к возможному влиянию вспышки коронавируса на финансовые результаты деятельности AMD в первом квартале. Между тем, компания на 25% зависит от китайского региона по выручке, и более чем на 30% с точки зрения поставщиков.
реклама
рекламаТайваньские компании TSMC и UMC в этом контексте тоже учитываются в группе риска, поскольку их производственные мощности расположены не так далеко от континентального Китая. Опыт 2003 года, когда наблюдалась вспышка так называемого SARS, говорит о способности эпидемий сопоставимого масштаба сократить выручку AMD на 10%. Принято считать, что вспышка коронавируса повлияет на мировую экономику сильнее, чем SARS, поэтому и ущерб для AMD будет выражен сильнее. На динамике курса акций компании это ожидание пока никак не сказывается, что можно объяснить лишь преобладанием оптимистичных настроений среди инвесторов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила