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Несмотря на то, что в фирменном магазине игр Google Play установлена хорошая защита, там очень часто находят вредоносные программы, негативно влияющие на устройство. Очередным подтверждением этому стало заявление специалистов Trend Micro, в котором говорилось, что все пользователи Android могут быть подвержены шпионской утилите, если скачают её себе на смартфон.

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После многих безуспешных попыток, хакеры смогли пробиться через защиту магазина, загружая туда опасные вирусы под видом обычных приложений. Одно из таких програмных обеспечений способно без особого труда шпионить за пользователем, скачавшим приложение. Ещё с марта 2019 года в Google Play находились три, на первый взгляд безобидных приложения: FileCrypt, CallCam и Camero. Все они были созданы лишь для одной цели - шпионить за пользователями.

Наиболее уязвимыми для шпионских вирусов стали старые смартфоны, на которые давно не выходили новые обновления с системой безопасности. Три программы могли проделывать сбор абсолютно всех данных, начиная с сохранённых документов и заканчивая банковскими картами. По предположительным данным, в их использовании виновата хакерская группировка SideWinder, начавшая своё существование в 2012 году. Точная информация ещё выясняется, но компания Google сразу удалила три программы, как только узнала об их настоящей цели. Полную информацию из первоисточника вы можете прочесть перейдя по ссылке.