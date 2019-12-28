Разработчиками Sonic the Hedgehog представлен милый Малыш Соник
Совсем недавно в интернете было много шуток про Малыша Йоду и его прелестно-милый вид. Похоже, что ему на смену пришел Ёжик из игр про Соника. В скором времени компания Paramount Pictures представит свой первый фильм про синего Ёжика и его приключения в мире людей. В связи с этим авторы решили подкрепить интерес к фильму новым японским трейлером, главным героем которого и стал маленький Соник. Похоже, что даже самые черствые люди с холодными сердцами смогут почувствовать его "мимимишность".
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На канале Sonic Channel появилось видео с таким же быстрым, шустрым, неугомонным и весёлым Соником. Различий между стандартной версией Ёжика и этой было только два - размер и улыбка. В сети можно найти много разных миловидных фотографий и видео с котиками, собачками и прочими любимцами, но мини-Соник поразил всех в самое сердце. Даже те, кто никогда не улыбался, обязательно сделали это при виде малыша.
рекламаНа данный момент у ролика с зашкаливающей степенью милоты 541 тысяча просмотров и 2 000 комментариев. Возможно, что новый Соник станет даже популярнее чем Малыш Йода, потеснив его на второе место по количеству улыбок. Наверняка мини-версия ежа появится в полноразмерном фильме и заставит публику в буквальном смысле плакать от счастья во время сеанса в кинотеатре. Поделиться свои мнением по поводу милого Соника вы можете в комментариях.
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