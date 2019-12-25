Среди пользователей растёт массовое недовольство в связи с быстрым старением аккумулятора в iPhone X
С самого появления смартфонов в их конструкции был один весомый недостаток, который так и не убрали. Речь идёт о старении батареи в устройстве по истечении некоторого количества времени. Несмотря на то, что это довольно распространённое явление, некоторые пользователи до сих пор о нём не знают. Знающие люди покупают смартфоны, в которых эффект максимально низкий или вообще отсутствует. Сегодня мы хотим рассказать про владельцев iPhone X и трудности, с которыми они столкнулись.
рекламаНедавно на портале Reddit появились первые жалобы пользователей на то, что их аккумулятор на iPhone X находится в совсем ужасном состоянии. После короткой эксплуатации заряд не доходит до 100% и останавливается примерно на 80%, существенно замедляя производительность и быстродействие. Дискуссия велась на тему решения этой проблемы, но единственным выходом оказалась замена аккумулятора.
В споре по этому поводу участвовало много опытных владельцев, но как выяснилось, если порог снижения производительности равняется 500 циклам полной разрядки, то ничего с этим не поделать. Если бы проблема состояла только в качестве батареи, то наверное, никто бы даже не поднимал этот вопрос, но по словам пользователей, работа телефона в интернете, загрузка сайтов и подобные элементарные процессы становятся в разы медленнее. Не исключено, что компания нарочно понизила порог, чтобы у пользователей не оставалось выхода: или менять аккумулятор, или покупать новенький смартфон. Подтверждения этому нет.
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