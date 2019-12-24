Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как всегда, китайские производители опережают прогресс гораздо быстрее, чем он идёт в других странах. Сегодняшний товар - это лишь маленькая частичка того, что придумали и уже продают в Китае. Речь идёт о гибридных SIM-картах. Вот только это не обычная "симка", а ещё и устройство, способное увеличивать память вашего устройства.

реклама

Один из самых больших китайских операторов связи представил данную технологию ещё в мае, и вот, проведя целый ряд исследований и всевозможных экспериментов, новый тип SIM-карт наконец готов к повсеместному использованию. Вместе с необычным названием Super SIM, приспособления умеют адаптироваться к сетям нового поколения и очень сильно расширять память вашего носимого устройства. Притом, делается это без использования microSD, как многие могли подумать.

Сейчас в стандартных "симках" не больше 512 КБ. В новых Super SIM это значение увеличено во много раз. Разработчиком предлагаются три варианта: 32, 64 и 128 ГБ. В сравнении с обычными SIM-картами, новые не имеют никаких отличий и также легки в установке и использовании. Продажу и предварительные тесты взяла на себя компания China Unicom. Цены, как оказалось, на такие революционные изделия совсем не заоблачные: младшая модель стоит $21, а старшая - 87.