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Очень часто случается так, что у больших корпораций есть свои маленькие "пиявки", которые медленно вытягивают из неё небольшие суммы. В основном их даже не замечают, если конечно эти "паразиты" случайно сами себя не раскроют. Примером этого является студент из Китая, в этом году нанёсший компании Apple $1 млн. убытков. Сегодняшняя история как раз о тех, кто много лет тайно воровал у Apple, но в итоге всё равно попался.

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Большой скандал разгорелся возле неопределённой группы менеджеров из компании Foxconn, которая тесно сотрудничает с "яблочной корпорацией", занимаясь сборкой и последующей продажей их смартфонов. Недавно выяснились обстоятельства, показывающие, что менеджеры в течении как минимум трёх лет активно рушили "прозрачную" как стёклышко репутацию как своей компании, так и партнёра, продавая незаконно созданные копии смартфонов Apple и выдавая их за оригинальные.

Незнающие об этом пользователи покупали полуживые смартфоны, собранные из списанных комплектующих, место которым на свалке, а не в современных устройствах. Точное количество проданных подделок сейчас выясняют специалисты из Apple Business Assurance & Audit. Никаких официальных комментариев Foxconn не дала. Интересный факт состоит в том, что это далеко не первое использование Apple как средство для обогащения и незаконного заработка. Ранее группа по краже личностей отняла $19 млн., а говорить о "китайских подвалах" вообще не стоит.