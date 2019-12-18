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Одним из популярных трендов сейчас является гейминг, ради которого производители разрабатывают новые интересные технологии и всячески подстраиваются под любителей поиграть. Оказалось, что VR-очки и самые мягкие и удобные кресла - это вовсе не предел желаний геймеров. Теперь у заядлых игроков появится возможность прохождения любимых игр в специальной обуви от Puma, которая выпустила целую линейку обуви для киберспорстменов и просто любителей поиграть.

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Помогает ли она улучшить показатели в играх или нет, пока не ясно, но сама компания заявляет, что эта разработка позволяет не только ощутить комфорт во время обычных игр, но ещё и при использовании дополнительной реальности почувствовать всю полноту ощущений, зная, что тебе ничто не помешает благодаря новым киберспортивным носкам/чешкам.

Конечно, пока эта отрасль не обрела большой популярности, но производители спортивной обуви уже заинтересовались введением новшеств. Практически первыми в своём роде и стали эти необычные эластичные кроссовки Active Gaming Footwear, которые на данный момент продаются только в Великобритании и Австралии по цене примерно $100, что равняется 6 500 рублям.