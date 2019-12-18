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Нередко оказывается так, что жизнь блогеров гораздо интереснее, чем у обычных геймеров, проходящих игры ради своего удовольствия и не получая за это ни копейки. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то люди, работающие над контентом в YouTube, вынуждены иногда серьёзно попотеть над заданиями, которые им дают зрители или они сами их придумывают.

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Примером одного из таких практически невозможных заданий можно назвать и недавнее прохождение хазяином канала Senza шутера Borderlands 3 при помощи самых необыкновенных вещей, которые могут быть для этого пригодны: руль, оптический прицел и сосиска. Такую задачу поставили для блогера креативные подписчики его канала.

Сосиска использовалась им как стабилизатор для прицела. Причём, это действительно помогло и дало результаты. Несмотря на все эти трудности, профессиональный геймер справился с поставленным условием, доказав всем, что невозможных задач не существует и всё можно сделать, если постараться. Во время всей сессии прохождения Senza умер всего 349 раз. По словам самого геймера-блогера, каждая секунда прохождения игры казалась ему нестерпимой мукой, но на что только не пойдёшь ради любимых фанатов.