Оверклокеру удалось обмануть контроллер карты

На днях видеокарта Asus ROG Astral LC RTX 5090 стала героем весьма рискованного эксперимента. Её подвергли модификации шунтов – процедуре, известной тем, что часто заканчивается плачевно для самой карты. Целью было одно: снять лимиты мощности и выжать из флагмана всё, на что он способен. Результат удивил даже опытных оверклокеров: после доработки видеокарта смогла превзойти по производительности профессиональную RTX Pro 6000, которая стоит около десяти тысяч долларов.

За делом стоял Der8auer – один из самых известных оверклокеров в мире. Без его опыта повторять подобные манипуляции просто опасно. В итоге выбор пал на ROG Astral LC RTX 5090. Модель свежая, тихая, с возможностью гибкой настройки через Asus GPU Tweak III.

Карта без доработок стабильно потребляла порядка 600W под полной нагрузкой. Это стандартный потолок для данной модели. По мнению Der8auer, именно ограничение по мощности и мешает раскрыть потенциал чипа. Модификация шунтов сводится к замене резисторов на входе питания, чтобы контроллер "думал", будто карта потребляет меньше, чем на самом деле. На практике это даёт возможность поднять реальное энергопотребление до 30%, не вызвав срабатывания лимитов.

Важно отметить, что при таких вмешательствах риски возрастают многократно. На 16-контактном разъёме питания токи достигают уровней, при которых любая мелочь вроде неудачной пайки или плохого контакта может закончиться фатально. Der8auer использовал внешний измеритель WireView для контроля. По его данным, после модификации карта под нагрузкой потребляла от 660 до 700W. В отдельных тестах – вплотную к 800W. При этом GPU-Z и другие утилиты упрямо показывали стандартные цифры – около 500W. Контроллер питания был введён в заблуждение, но реальная нагрузка росла.

В итоге видеокарта осталась в строю. Температуры находились в пределах разумного, а полученный прирост позволил обойти RTX Pro 6000 в ряде задач.