А OpenAi подписывает контракт с Минобороны США

Стратегия меняется: на фоне растущей зависимости от Microsoft компания пытается вернуть себе маневренность. И не только в продуктовой сфере, но и в финансовой архитектуре. Согласно The Information, OpenAI ведёт переговоры об изменении условий ключевого соглашения. В обмен на $13 млрд Microsoft получила 49% будущей прибыли OpenAI, но теперь речь идёт о снижении этой доли до 33% и полном отказе от претензий на выручку и права на ИИ-модели. Такой пересмотр открыл бы путь к IPO, которое до сих пор блокировала необычная структура капитала.

Параллельно OpenAI снижает цены на корпоративную версию ChatGPT, особенно для клиентов, покупающих несколько продуктов. Это уже выглядит как скрытый удар по Microsoft, которая продвигает Copilot через свои облачные и офисные решения. Функциональность схожая, а вот ценообразование отличается.

В стороне остаются и другие конкуренты. xAI Илона Маска, по данным Bloomberg, тратит до $1 млрд в месяц и рассчитывает на выручку в $500 млн к концу 2025 года. Для сравнения, OpenAI уже подписала контракт с CDAO – структурой при Минобороны США, на $200 млн в год. Это крупнейшее соглашение OpenAI с госструктурами и прямое вторжение в зону влияния Palantir. Последняя обеспечивает сопоставимый ARR через проект Maven ($210 млн), но теряет монополию на ИИ-интеграции в оборонный сектор.

Сэм Альтман в первом корпоративном подкасте подтвердил: GPT-5 выйдет летом 2025 года. И хотя подробности остались за кадром, сама дата запуска задаёт тайминг для всей отрасли. В технологических кругах уже идёт обсуждение, станет ли новая модель рывком или доработкой текущей архитектуры.