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Kachka
Компания Дональда Трампа выпускает смартфон T1 Mobile стоимостью $499
Ничем примечательным он, на первый взгляд, не выделяется.

Несмотря на обвинения в конфликте интересов и постоянную критику со стороны оппонентов, бизнес-империя Дональда Трампа продолжает расти.

Параллельно с криптоинициативами разворачивается проект Trump Mobile – телекоммуникационный стартап, инициированный Дональдом Трампом-младшим и его братом Эриком. В продажу поступит смартфон T1 Mobile стоимостью $499, оформленный в золотом корпусе. Аппарат приурочен к десятилетию первой президентской кампании Трампа и сопровождается подпиской "47 plan" (цена составляет $47,45 в месяц), в которую входят:

  • безлимитный 5G-доступ

  • звонки и SMS без ограничений

  • круглосуточная помощь на дороге через Drive America

  • телемедицинские консультации

  • международная связь более чем со 100 странами, включая военные базы США

  • страхование устройства

Компания утверждает, что производство аппарата организовано на территории США, а сам продукт ориентирован на сочетание производительности и имиджа.

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#смартфоны #дональд трамп
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