Ничем примечательным он, на первый взгляд, не выделяется.

Несмотря на обвинения в конфликте интересов и постоянную критику со стороны оппонентов, бизнес-империя Дональда Трампа продолжает расти.

Параллельно с криптоинициативами разворачивается проект Trump Mobile – телекоммуникационный стартап, инициированный Дональдом Трампом-младшим и его братом Эриком. В продажу поступит смартфон T1 Mobile стоимостью $499, оформленный в золотом корпусе. Аппарат приурочен к десятилетию первой президентской кампании Трампа и сопровождается подпиской "47 plan" (цена составляет $47,45 в месяц), в которую входят:

безлимитный 5G-доступ

звонки и SMS без ограничений

круглосуточная помощь на дороге через Drive America

телемедицинские консультации

международная связь более чем со 100 странами, включая военные базы США

страхование устройства

Компания утверждает, что производство аппарата организовано на территории США, а сам продукт ориентирован на сочетание производительности и имиджа.