Незамеченным не остался ни один смартфон.

Во время протестов против иммиграционной политики в центре Лос-Анджелеса, переросших в волну мародёрства, пострадали десятки магазинов. Среди них Apple Tower Theatre, T-Mobile и Adidas. Однако добыча оказалась недолговечной. Те, кто унёс витринные iPhone, уже через несколько секунд после выхода с территории магазина столкнулись с неожиданной реальностью – устройства мгновенно заблокировались.

Apple заранее внедрила в демонстрационные образцы механизм «kill switch» – систему, отключающую устройство при потере связи с фирменной сетью. Экран мгновенно выдаёт предупреждение: «Пожалуйста, верните устройство. Этот iPhone отключён и отслеживается. Органы правопорядка уведомлены». Физически целый, но бесполезный, такой гаджет быстро теряет ценность даже на чёрном рынке, ведь его компоненты вставить в другое устройство не получится.

Подобная практика не нова: в 2020 году, на фоне протестов в Миннеаполисе, компания уже демонстрировала аналогичный уровень защиты. В основе лежит слежение за сетевой активностью, геолокацией и связка с правоохранительными базами. Устройство выходит из «домашней» зоны – и автоматически становится объектом слежения.

Видеоролики из соцсетей подтверждают, что смартфоны начинают сигналить, а экран демонстрирует предупреждения. Механизм работает настолько быстро, что мародёры не успевают добраться до безопасной зоны. Именно это, по словам сотрудников LAPD, помогло уже на раннем этапе установить местонахождение нескольких подозреваемых.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержание троих участников налёта. Один был схвачен на месте, двое – при попытке перепродажи. Следствие ведётся по обновлённым правилам: с 2024 года вступила в силу инициатива Proposition 36, отменившая «порог безнаказанности» – теперь даже незначительные хищения могут классифицироваться как уголовное преступление в случае рецидива.

Параллельно обсуждаются новые меры: обязательное заключение под стражу в случае грабежа во время чрезвычайного положения, пересмотр сроков и ужесточение для организованных групп.