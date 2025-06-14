Детали создаются "не отходя от кассы".

Армия США всё чаще экспериментирует не с новыми видами оружия, а с тем, как и где его создавать. В свежем выпуске подкаста Threat Status от The Washington Times генерал-лейтенант Крис Мохан дал понять: 3D-печать и беспилотники становятся не просто вспомогательными решениями, а частью основной логистики.

Мохан занимает пост заместителя командующего и временно исполняет обязанности главы армейского Командования материального обеспечения. Его слова вовсе не теоретические. По его утверждению, дроны в войсках уже давно изготавливаются на месте. Ключ к этому – доступность аддитивного производства: 3D-принтеры размещаются рядом с зоной операций, позволяя не ждать поставок, а буквально печатать то, что разрушилось, прямо в полях.

Работает это следующим образом: загружается набор STL-файлов с готовыми чертежами, настраивается g-code под конкретную модель, и процесс пошёл. Корпуса, винты, крылья, всё изготавливается на месте. Никаких недель ожидания. Пару часов – и дрон снова в воздухе.

Особая ценность здесь в замкнутости цикла. Те же БПЛА, что участвуют в разведке, могут доставлять детали, изготовленные на мобильных принтерах. Выходит что-то вроде локальной логистической петли: фронт получает детали, не отходя от линии.

Но этим дело не ограничивается. В планах создание централизованного узла, своего рода мини-фабрики дронов. Пока что речь идёт о корпусах и базовой механике, но в перспективе армия надеется производить и двигатели, и управляющую электронику. Всё внутри системы.