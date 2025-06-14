Несмотря на рост популярности облачных сервисов.

Sony подтвердила, что новая игровая консоль уже в разработке, пусть пока и без подробностей. В интервью для инвесторов, опубликованном на официальном портале компании, глава SIE Хидэаки Нисино заявил, что команда работает над "новыми способами вовлечения игроков", не называя конкретных моделей, но, по сути, подтвердив курс на преемника PlayStation 5.

Конкретики, как обычно на раннем этапе, минимум. Нисино, тем не менее, дал понять: несмотря на популярность облачного гейминга, физические платформы по-прежнему востребованы. По его словам, большая часть пользователей выбирает запуск игр локально, без зависимостей от серверов и стабильности сети. Этот сценарий, утверждает он, продолжит оставаться приоритетным.

Сама PlayStation 6 (если модель и правда получит такое имя) упоминается не напрямую, но обойти её в обсуждении явно не удалось. Упор на "новую платформу", развитие экосистемы и "необходимость продолжать вовлекать миллионы пользователей PS4 и PS5" – всё это говорит о стратегической подготовке к следующему этапу.

Из неофициальных источников известно, что ещё в 2022 году AMD начала набирать команду под разработку нового SoC, якобы как раз для следующей PlayStation. Позже стало известно, что Intel также претендовала на контракт, но уступила. В 2024-м появилась и другая гипотеза: Sony якобы планирует выпустить две версии консоли: стационарную и портативную, с разными чипами, однако пока нет ни сроков, ни спецификаций.