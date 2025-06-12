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Kachka
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
На изображении видно, что на полюсах солнечный ветер ускоряется

В июне 2025 года человечество впервые увидело южный полюс Солнца в деталях, которых прежде не удавалось достичь. Европейский зонд Solar Orbiter, работающий вне плоскости эклиптики, передал изображения с наклонной орбиты. Благодаря удачному гравитационному манёвру у Венеры 18 февраля аппарат вышел на траекторию с углом 17° ниже солнечного экватора, и тем самым обеспечил обзор зоны, практически недоступной с Земли.

Переданные снимки зафиксировали редкую картину: обе магнитные полярности, и северная и южная, смещены в одну полусферу. Это редкое явление и говорит о начале инверсии магнитного поля, важной фазы 11-летнего солнечного цикла. Подобные изменения обычно сопровождаются магнитной нестабильностью, вспышками и перераспределением потоков плазмы.

Работу вели сразу несколько инструментов. PHI (поляриметрический и гелиосейсмический имиджер) снимал видимую поверхность. EUI отвечал за ультрафиолет, а SPICE отвечал за спектры излучения верхней короны. В совокупности они дали объёмное представление о происходящем.

Анализ данных показал, что южный полюс сейчас нестабилен. Подобная конфигурация характерна для фазы пика активности, когда полярности "переключаются". Процесс займёт несколько лет. К минимуму цикла (ориентировочно 2030 год) поле должно стабилизироваться и принять привычную симметрию. Сейчас – уникальный момент для наблюдений, потому что переход только начался, и мы можем фиксировать всё от начала до конца.

Отдельное внимание заслуживает карта скоростей, составленная по данным SPICE с использованием эффекта Доплера. Она показала, как именно ускоряется солнечный ветер на полюсах и почему он отстаёт на экваторе. Эта асимметрия остаётся одной из загадок гелиофизики, пока без окончательного объяснения.

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#космос #солнце #зонды
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