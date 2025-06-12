По сути, ничем кроме корпуса она от оригинала не отличается

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition – одна из самых дорогих видеокарт в пользовательском сегменте. Она разработана для ближневосточного рынка и официально не продаётся ни в США, ни в Европе. Приобрести её можно только через сторонние платформы, в частности eBay, где цены превышают рекомендованные в разы.

На момент публикации все доступные экземпляры выставлены продавцами из Китая. Это может свидетельствовать о прямом доступе к каналам дистрибуции, заточенным под рынок ОАЭ и Саудовской Аравии. Стоимость достигает почти $23 000. При том, что рекомендованная цена составляет $6 806. Наценка местами составляет 240%, и это без учёта пошлин и доставки.

Dhahab Edition – это фактически та же ROG Astral RTX 5090 32Gb GDDR7 OC, но с оформлением под золото и уникальными декоративными элементами. По технической части отличий почти нет: буст до 2 610 МГц, один из самых высоких среди заводских версий. Его немного обходит только экстремальная WaterForce-модель от Gigabyte.

Однако в реальных задачах всё это почти не ощущается. Прирост по частоте около 8% относительно референсной карты не трансформируется в заметное ускорение. Разница уловима разве что в синтетических тестах или при ручном сравнении фреймрейта в профильных приложениях.