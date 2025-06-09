Пользователям остается либо оформлять подписку, либо смотреть с рекламой.

YouTube усилил меры против блокировщиков рекламы, устранив лазейки, позволявшие обмануть систему через Firefox и сторонние расширения. Обновление оказалось нацеленным прежде всего на тех, кто использовал частные решения для обхода запретов.

Активная фаза противодействия началась весной 2023 года, когда пользователям стали показывать уведомления о нарушении условий пользования. Сначала в виде теста, затем как системная блокировка воспроизведения. Несмотря на это, обход сохранялся: некоторые браузеры, включая Firefox, и до недавнего времени позволяли игнорировать ограничения.

Теперь ситуация изменилась. По данным 9to5Google, обновление фактически закрыло большинство известных путей обхода. Те, кто продолжал использовать фильтрацию, начали получать блокирующие уведомления. В отдельных регионах, таких как Юго-Восточная Азия или Восточная Европа, обход всё ещё возможен. Это, вероятно, связано с поэтапным распространением новой версии защиты.

Подобная практика уже применялась YouTube. В марте 2025 года платформа начала активнее отслеживать расширения, установленные в Opera GX и Firefox, в частности uBlock Origin. Тогда фильтрация рекламы также становилась причиной ограничения доступа.

Текущий подход YouTube не оставляет особого выбора: либо отключить блокировщик, либо оформить платную подписку. Подписка Premium стоит $14 в месяц и исключает рекламу во всех форматах. Есть и вариант Lite за $8, с ограниченным функционалом. Однако он не распространяется на Shorts и часть встраиваемых форматов, что ограничивает его привлекательность.