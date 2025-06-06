Их могут вызывать только самые огромные черные дыры.

Международная группа астрономов, работающая на Гавайях, выявила редкий и крайне мощный тип звёздных катаклизмов. Их зафиксировали в рамках программы Gaia, а затем подтвердили наблюдениями с телескопа Keck. Всплески, названные экстремальными ядерными транзиентами (Extreme Nuclear Transients, ENTs), оказались ярче любых известных вспышек звёздного происхождения. Их источником, по расчётам, становятся сверхмассивные чёрные дыры, поглощающие крупные звёзды с массой втрое выше солнечной.

События частично напоминают приливное разрушение звезды – известный астрономам механизм, при котором гравитация чёрной дыры разрывает небесное тело. Но в случае ENTs излучение не просто кратковременное, оно тянется годами. Световые кривые показывают резкий подъём яркости и устойчивое свечение – признак того, что разрушение идёт поэтапно, с участием сложного аккреционного диска.

Ключевое событие, Gaia18cdj, по оценкам, превзошло по энергии даже самые мощные сверхновые минимум в 25 раз. Для сравнения: аналогичное количество энергии сто солнцеподобных звёзд излучили бы за 10 миллиардов лет. Иными словами, в один всплеск высвобождается всё, на что уходит жизнь сотни звёзд.

Подобные явления крайне редки. Статистически не более одного случая на 10 миллионов сверхновых. Но благодаря своей яркости ENTs можно фиксировать на дистанциях в миллиарды световых лет, вплоть до времён так называемого "космического полудня", когда вселенная находилась в пике звёздообразования.