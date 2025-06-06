Но большим дополнением его не назовешь.

До релиза Cyberpunk 2077 CD Projekt RED строила планы в духе The Witcher 3 – два крупных сюжетных дополнения, расширяющих мир и механики. Но всё пошло иначе: запуск в декабре 2020 года обернулся техническим срывом, особенно тяжёлым для владельцев консолей прошлого поколения. Студия была вынуждена изменить приоритеты: ресурсы ушли на патчи, оптимизацию и стабилизацию, а разработка контентных расширений оказалась в замороженном состоянии.

В результате полноценным дополнением стало лишь Phantom Liberty, вышедшее осенью 2023 года. Оно сосредоточилось на отдельной сюжетной линии с шпионским уклоном, переработало боевую систему, добавило тактические возможности при управлении транспортом и внедрило новую модель ИИ-полиции. DLC было принято сдержанно-позитивно как критиками, так и игроками, и к маю 2025 года его тираж превысил 10 миллионов копий.

На этом фоне в сообществе вновь возникли ожидания, подогретые неофициальным источником. В профиле старшего сценариста из студии Virtuos на LinkedIn упоминается участие в разработке новых побочных заданий для Cyberpunk 2077. Он указывает на адаптацию диалогов в стиле оригинальной игры и взаимодействие с командой CD Projekt RED, в том числе с использованием редакторов Red Engine.

Объёмы разрабатываемого контента остаются неясными, но, судя по описанию, речь идёт не о масштабном DLC. Вероятнее всего, это будет дополнительной линейкой побочных миссий. Возможно, это эпизодическое расширение или ограниченный проект, созданный в партнёрстве – по аналогии с аниме-сериалом Edgerunners, вышедшим в 2022 году при участии Netflix.

Никаких официальных комментариев от CD Projekt RED на момент публикации не последовало. Однако сохраняющаяся популярность Cyberpunk 2077 и долгосрочные продажи Phantom Liberty могут подтолкнуть студию к выпуску контента даже в ограниченном формате.