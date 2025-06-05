Но, похоже, ничего не добилась.

Крупнейший производитель чипов для искусственного интеллекта, компания NVIDIA, нарастил политическую активность в попытке повлиять на экспортные ограничения, затруднившие поставки флагманских ускорителей в Китай. После серии санкций, инициированных ещё первой администрацией Трампа и усиленных Белым домом при Джо Байдене, NVIDIA лишилась возможности свободно экспортировать передовые GPU в один из ключевых для себя регионов.

В ответ корпорация направила почти $1 млн на лоббирование интересов в Вашингтоне, добиваясь послаблений в экспортной политике. Эти меры особенно актуализировались после публикации квартального отчёта в мае: несмотря на тревожные ожидания, падение выручки оказалось менее острым. Тем не менее, внутрикорпоративная позиция остаётся прежней – текущая американская политика угрожает позициям NVIDIA на азиатских рынках.

Санкции, формально направленные на предотвращение использования ИИ в военных целях, фактически создали структурный риск для технологического лидерства США в сфере высокопроизводительных вычислений. Представители NVIDIA открыто заявляют, что чрезмерное давление на экспорт оборачивается ростом конкурентных преимуществ у производителей из Азии, включая КНР, которые выигрывают от ослабления позиций американских компаний.

Согласно информации, опубликованной в реестре Сената, в первом квартале 2025 года NVIDIA официально потратила около одного миллиона долларов на лоббирование реформ в сфере экспортного контроля, прежде всего в части поставок высокотехнологичной продукции в Китай.

Ситуация усугубилась в январе, когда, на исходе своего срока, администрация Байдена расширила ограничения, фактически запретив экспорт ИИ-чипов большинству стран мира, кроме узкого списка союзников. В результате NVIDIA лишилась доступа к китайскому рынку, что отразилось на финансовых показателях. Компания публично выразила несогласие с новой политикой и начала консультации с администрацией Трампа, рассчитывая на частичный пересмотр режима.

Однако, как следует из документов, поданных в SEC, переговоры не привели к смягчению позиций. Власти США уведомили NVIDIA о необходимости оформления экспортных лицензий для поставок чипов H20 китайским организациям. На этом фоне компания пересмотрела прогноз выручки, снизив его на $5,5 млрд только за первый квартал.